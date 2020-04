Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Dachstuhlbrand in Homburg-Jägersburg

PI Homburg (ots)

Am 24.04.2020, gegen 14:45 Uhr, wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei über einen Dachstuhlbrand in Jägersburg, Saarpfalz-Straße in Kenntnis gesetzt. Der Dachstuhlbrand im rückwärtigen Bereich des betroffenen Anwesens konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte schnell abgelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Grund für den Brandausbruch war nach derzeitigem Ermittlungsstand der unsachgemäße Gebrauch eines Abflammgeräts im Hofbereich des betroffenen Anwesens. Hierbei kam es zunächst zu einem Schwelbrand von abgestellten Gegenständen, welcher auf einen Anbau und dann auf das Dach des Haupthauses übergriff. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand Sachschaden an den abgestellten Gegenständen sowie am Dach des Mehrfamilienhauses.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Jägersburg, Homburg-Mitte, Höchen und Waldmohr sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Im Zuge der Löscharbeiten sowie der Sachverhaltsaufnahme musste die B 423 im Einmündungsbereich L 118 für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass durch Arbeiten mit Abflammgeräten jeglicher Art, aufgrund der schon länger anhaltenden, trockenen Witterung, eine erhöhte Brandgefahr besteht.

Zeugen, die Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

