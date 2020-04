Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Optikergeschäft in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2020, wurde gegen 02:15 Uhr in einen Optikerladen in der Talstraße in Homburg eingebrochen. Durch zwei unbekannte Täter wurde die Eingangstür zu dem Geschäft mit einem Werkzeug aufgehebelt. Danach entwendeten die Täter eine größere Anzahl von Brillengestellen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Enkler Platz; von dort setzten sie ihre Flucht mit einem Pkw fort.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

