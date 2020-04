Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unbekannter löst Radmuttern an Pkw in Kirkel Limbach

Kirkel (ots)

Am Montag, 20.04.2020, löste ein bislang unbekannter Täter, in der Zeit zwischen 08:00 und 13:00 Uhr, sämtliche Radmuttern eines geparkten Seat Ibiza mit KIB-Kennzeichen in der Ringstraße in Kirkel Limbach. Die Halterin des Fahrzeuges fuhr im Anschluss von ihrer Arbeitsstätte nach Hause und stellte die Tat, nachdem sie während der Fahrt bereits Unregelmäßigkeiten bemerkt hatte, dort fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell