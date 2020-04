Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel Limbach

Kirkel (ots)

Am Mittwoch den 22.04.2020 kommt es im Bereich des Eichenwegs in Kirkel Limbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12:18 Uhr wird ein geparkter VW Transporter der Deutschen Post durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Unmittelbar im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit in Richtung der Straße "Zum Schwimmbad" ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

