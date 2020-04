Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti an Kirche in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Zwischen Dienstag, 21.04.2020 und Mittwoch 22.04.2020 kam es an der katholischen Kirche "Maria vom Frieden" im Westring in Homburg-Erbach zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde die Fassade o.g. Kirche an mehreren Stellen durch einen unbekannten Täter mittels roter und schwarzer Sprühfarbe beschmutzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060).

