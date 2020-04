Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl und gemeinschädlichen Sachbeschädigung in Jägersburg

Homburg (ots)

Zwischen dem 20.04.2020 und dem 21.04.2020, kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einer Sachbeschädigung sowie zu einem Diebstahl an der ehemaligen Grundschule in Jägersburg, Am Schulberg. Hierbei wurden im Eingangsbereich Fensterscheiben beschädigt sowie eine Rollstuhlrampe aus Aluminium entwendet. Als mutmaßliches Tatwerkzeug wurde ein Schirmständer (älteres Modell) verwendet, welcher vermutlich von einer anderen Örtlichkeit entwendet wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder einen solchen Schirmständer vermissen, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

