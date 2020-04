Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus an Fischerhütte in Breitfurt

Blieskastel (ots)

In der Zeit von Montag, 20.04.2020, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 21.04.2020, 11:00 Uhr, kam es durch Unbekannte zu Sachbeschädigungen an der Fischerhütte in Blieskastel Breitfurt. Der oder die Täter beschädigten einen Aushangkasten sowie insgesamt drei Fassadenlampen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

