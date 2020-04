Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Fahrrad- und Autoteileladen in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

In der Zeit von Montag, 20.04.2020, 17:10 Uhr, bis Dienstag, 21.04.2020, 07:25 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter in den Fahrrad- und Autoteileladen in der Saar-Pfalz-Straße in Jägersburg eingebrochen. Hierzu hebelte der Täter gewaltsam die Eingangstür zu dem Geschäft auf. Entwendet wurden mehrere Werkzeugkoffer und Bargeld im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

