Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Pkw in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 20.04.2020, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Eduardstraße in Homburg-Erbach zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ein bislang unbekannter männlicher Täter begab sich durch die Hofeinfahrt zur offen stehenden Garage eines Zweiparteienanwesens. Aus dem in der Garage abgestellten Pkw entnahm der unbekannte Täter mehrere Gegenstände. Als der Täter merkte, dass der Pkw-Besitzer auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete er vom Grundstück. Laut Angaben des Geschädigten ist die Person in Richtung der Straße "An der Sandrennbahn" weggelaufen.

Wer kann Hinweise zu einer verdächtigen männlichen Person geben, die sich am 20.04.2020, gegen 18:00 Uhr, im Bereich der Straßen "Eduarstraße/An der Sandrennbahn/Ludwigsstraße" aufgehalten hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060.

