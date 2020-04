Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in eine Metzgerei in Kirkel

Kirkel-Neuhäusel (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 18.04.2020, ca. 20:30 Uhr, und Montag, den 20.04.2020, ca. 06:00 Uhr, kam es in Kirkel-Neuhäusel in der Straße "An den Kirschbäumen" zu einem Einbruch in eine Metzgerei. Nachdem sich der Täter mit einem Hebelwerkzeug Zutritt zu dem Gebäudeinnern verschafft hatte, entwendete er Bargeld im dreistelligen Bereich. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

