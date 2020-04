Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in zwei Blumenläden in Bexbach

Bexbach (ots)

Von Samstag, 18.04.2020, ca. 14:00 Uhr, auf Montag, 20.04.2020, ca. 08:15 Uhr, wurde in einen Blumenladen in der Kleinottweilerstraße in Bexbach eingebrochen. Außerdem wurde an dem Wochenende (zwischen Sonntag, 14:00 Uhr, und Montag, 08:45 Uhr) in den Blumenmarkt in der Rathausstraße in Bexbach eingebrochen.

Durch unbekannte Täter wurde in beiden Fällen die Haupteingangstür zu den Geschäften aufgehebelt, anschließend wurde das Ladeninnere nach Diebesgut durchsucht. Im Blumenladen in der Kleinottweilerstraße wurde Bargeld entwendet. Im Blumenmarkt in der Rathausstraße wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

