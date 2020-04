Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in zwei Einfamilienhäuser in der Preußenstraße in Homburg

Homburg (ots)

Von Donnerstag, 16.04.2020, ca. 21:30 Uhr, auf Freitag, 17.04.2020, ca. 08:00 Uhr, wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Preußenstraße in Homburg eingebrochen. Durch einen unbekannten Täter wurde an dem Anwesen eine Kellertür geöffnet. Der weitere Zutritt zum Keller und dem gesamten Wohnhaus scheiterte jedoch an einer zweiten Kellertür. Der Täter brach anschließend seine Tat ab und verließ das Anwesen über den rückwärtigen Bereich.

In der gleichen Nacht wurde zwei Häuser weiter in ein weiteres freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

