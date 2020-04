Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Kirkel

Kirkel (ots)

Am 18.04.2020, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein männlicher Radfahrer mit seinem Trek-kingrad die Ortsstraße in 66459 Kirkel in Fahrtrichtung Limbach. Etwa in Höhe der Einmündung Erbacher Straße kam der Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und blieb mittig der Fahrbahn bewusstlos liegen. Durch Ersthelfer wurde der Mann in die stabile Seitenlage verbracht bis der Rettungsdienst eintraf. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Aufgrund der medizinischen Versorgung und der Unfallaufnahme musste die Haupt-durchgangsstraße in Kirkel für etwa eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Po-lizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

