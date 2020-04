Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Reifen

Bexbach (ots)

In der Zeit vom 15.- 17.04.20 wurde an einem Audi A6 der in Bexbach in der Güterstraße geparkt war die komplette Bereifung entwendet.

Zeugen, zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hom-burg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

