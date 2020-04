Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Bäckereifiliale in Gersheim

Gersheim (ots)

Am 16.04.2020, im Zeitraum zwischen 01:15 Uhr und 02:53 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in eine an einen Lebensmittelmarkt angrenzende Bäckereifiliale in der Bliesstraße in Gersheim. Zur Tatzeit versuchten bisher unbekannte Täter zunächst vergeblich eine Anlieferungstür mit einem bisher unbekannten Hebelwerkzeug aufzubrechen. Anschließend hebelten der oder die Täter gewaltsam die Hauptzugangstür der Bäckerei auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier suchten die Täter nach Bargeld und Wertgegenständen und verließen das Ladenlokal schließlich auf dem Einstiegsweg.

Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Schadenshöhe an den angegangenen Zugangstüren beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

