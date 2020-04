Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruch in der Cranachstraße in Erbach

Homburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte im Tatzeitraum zwischen dem 12.04.2020, 15:00 Uhr, und dem 14.04.2020, 19:30 Uhr, in eine im 7. OG befindliche Eigentumswohnung in einem Hochhaus in der Cranachstraße in Erbrach einzubrechen. Der Täter versuchte die Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen, sah aus unbekannten Gründen von der weiteren Tatbegehung ab und flüchtete. An der Wohnungstür entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

