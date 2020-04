Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw in der Lappentascher Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2020, gegen 07:50 Uhr, wurde an einem in der Lappentascher Straße in Homburg geparkten grauen Ford Fiesta mit Homburger Kreiskennzeichen der linke Außenspiegel von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Außerdem versuchte der bislang unbekannte Täter, in der vorgenannten Straße den linken Außenspiegel eines schwarzen Renault Megane mit französischem Kennzeichen zu beschädigen.

Personenbeschreibung des bislang unbekannten Täters: männlich, ca. 170 cm - 180 cm groß, ca. 40 - 45 Jahre alt, dunkle Haare, normale Statur, bekleidet mit einer weißen Jacke und einer blauen Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell