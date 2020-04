Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in die freiwillige Ganztagsschule (FGTS) der Luitpold Grundschule Homburg.

PI Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 09.04.2020, 17:00 Uhr bis 10.04.2020, 16:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in die FGTS der Grundschule Luitpold. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln einer Zugangstür widerrechtlich Zutritt zum Gebäudekomplex und betrat die dortigen Räumlichkeiten. Nach dem Aufenthalt in der FGTS der Grundschule Luitpold verließ der bislang unbekannte Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der bislang unbekannte Täter keine Gegenstände.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

