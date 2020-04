Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl in der Wilhelmstraße, 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2020, gegen 04:45 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße, 66424 Homburg/Erbach, zu einem Diebstahl von einem weiß/orangenem Fahrrad (Rennrad für Herren des Herstellers "Bulls"). Der bislang unbekannte Täter ließ ein augenscheinlich weniger wertvolles S-Bike Prophete "City Star" zurück, um sich letztendlich mit dem neu erlangten Rennrad von der Örtlichkeit zu entfernen. Der Täter trug bei der Tatausführung einen hellen Mantel mit Kapuze und eine schwarze Jogginghose des Herstellers "adidas". An der Kapuze des Mantels befand sich Fell.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell