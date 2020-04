Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in ein Café in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 3. April 2020, 23:00 Uhr, bis Samstag, 4. April 2020, 11:15 Uhr, wurde versucht, in ein Café/eine Bäckerei in der Talstraße in Homburg einzubrechen. Ein unbekannter Täter machte sich mit einem Hebelwerkzeug an den Glasschiebetüren am Haupteingang zu dem Café zu schaffen. Es gelang ihm jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

