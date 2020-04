Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Containerbrand in der Tempelhofer Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am 02.04.2020, gegen 16:55 Uhr, kam es zum Brand eines Altpapiercontainers in der Tempelhofer Straße in Homburg. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Homburg schnell abgelöscht werden, sodass kein Sachschaden entstand. Hintergründe zu der Brandentstehung liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

