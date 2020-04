Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Galileo-Schule Bexbach

Bexbach (ots)

Im Zeitraum vom 27.03.2020, 15:00 Uhr, und dem 31.03.2020, 10:00 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruchsdiebstahl in die Galileo-Schule im Eichendorffweg in Bexbach. Ein bisher Unbekannter gelangte durch Abheben eines Schachtgitters an ein gekipptes Fenster und öffnete dieses, vermutlich durch Hindurchgreifen. Nach Betreten des Schulgebäudes versuchte der Täter eine verschlossene Zwischentür aufzuhebeln. Als dies misslang sah der Unbekannte von einer weiteren Tatbegehung ab und verließ das Gebäude auf dem Einstiegsweg. Entwendet wurde nichts.

Zeugen, zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

