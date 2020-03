Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wechselseitige Körperverletzung auf Treppenaufgang zum Mühlenweiher in Kirkel Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 30.03.2020, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männliche Personen, unmittelbar vor dem Treppenaufgang vom Mühlenweiher zum Einkaufsmarkt in der Blieskasteler Straße in Kirkel Neuhäusel. Beide Beteiligte erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell