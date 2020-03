Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl

Homburg (ots)

Am Freitag, 27. März 2020, wurde in der Zeit zwischen 18:30 und 19:30 Uhr ein in der Karlsbergstraße vor dem Anwesen Nr. 36 abgestelltes Damenfahrrad entwendet. Bei dem Rad handelte es sich um ein mintgrünes Damenfahrrad der Marke Velo Villa. Am Rad ist vorne und hinten ein Korb angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

