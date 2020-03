Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Webenheim

Blieskastel (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am frühen Samstagmorgen, den 28.03.20, ein Verkehrsschild, welches im Bereich des Kreisverkehrs in der Bliestalstraße in Blieskastel- Webenheim aufgestellt war. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Befahren des Kreisverkehrs, verlor er die Kontrolle und kollidierte in der Folge mit dem Verkehrsschild, sodass dieses beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das flüchtende Fahrzeug müsste im Frontbereich beschädigt sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

