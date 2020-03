Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: BAB 8: Pkw vollständig ausgebrannt

Kirkel (ots)

Am 26.03.2020, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger Mann aus Homburg mit einem VW Passat die BAB 8 aus Neunkirchen kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken. Unmittelbar nach Passieren der Anschlussstelle Limbach bemerkte der Fahrzeugführer aufsteigenden Qualm aus dem Motorraum, brachte daraufhin sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen und setze einen Notruf ab. Kurz darauf stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Kirkel abgelöscht werden. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum. Aufgrund des Einsatzgeschehens und der Löscharbeiten musste das entsprechende Teilstück der BAB 8 für ca. 1 Stunde vollständig gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell