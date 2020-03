Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchte Brandstiftung in der Katholischen Kirche St. Anna in Blieskastel-Biesingen

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum vom 21.03.2020, 19:00 Uhr, bis 22.03.2020, 16:58 Uhr, ereignete sich in der Katholischen Kirche St. Anna in Blieskastel-Biesingen ein Brand. Ein bislang unbekannter Täter betrat während der Besuchszeit den Innenraum der Katholischen Kirche St. Anna und setzte auf derzeit unbekannte Art und Weise das Sitzpolster einer dort befindlichen hölzernen Gebetsbank in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde lediglich das Sitzpolster in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

