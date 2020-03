Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruchdiebstahl in Real-Markt in Homburg

Homburg (ots)

Am 21.03.2020 zwischen 23:36 Uhr und 23:44 Uhr kam es am Real-Markt in Homburg zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Hier wurde von bislang unbekanntem Täter beim Versuch ein Fenster gewaltsam aufzubrechen die Alarmanlage ausgelöst.

Der Täter ließ hiernach von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

