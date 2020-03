Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Erbach

Homburg/Erbach (ots)

Am 19.03.2020, zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr, wurde vor dem Anwesen Am Hochrech 34 in Homburg ein grauer Opel Astra, welcher dort zum Parken abgestellt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

