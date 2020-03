Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus Pkw in Homburg

Homburg (ots)

Von Freitag, den 13.03.2020 18:00 Uhr bis Samstag, den 14.03.2020 10:30 Uhr wurde in der Straße "Am Gedünner" in Homburg die Fensterscheibe der linken hinteren Fahrzeugtür eines dort geparkten Pkw von bislang unbekannten Tätern aufgehebelt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Peugeot C/2008. Es wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

