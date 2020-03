Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus PKW in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020, wurde mutmaßlich im Zeitraum zwischen 15:40 und 15:44 Uhr ein gelber PKW der Marke Mercedes mit Kreiskennung Kaiserslautern auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Berliner Straße in Homburg-Erbach aufgebrochen. Der Täter durchwühlte anschließend vergeblich den Fahrzeug-innenraum auf der Suche nach Wertgegenständen. Anschließend ließ der Täter von weiteren Handlungen ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Täterhinweise liegen nicht vor.

