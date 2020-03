Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Dieseldiebstahl an einem Sattelschlepper, Am Sportpark in 66450 Bexbach

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 13.03.2020, 12:30 Uhr, auf den 14.03.2020, 11:45 Uhr, kommt es zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff an einem auf dem Parkplatzgelände der Höcherberghalle abgestellten Sattelschlepper mit Saarlouiser-Kreiskennzeichen. Hierbei werden durch bislang unbekannten Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank des abgestellten Sattelschleppers gepumpt und in bereitgestellte Kanister umgefüllt. Hierbei gerät eine größere Menge an Dieselkraftstoff in die Kanalisation.

Unmittelbar im Anschluss lassen die unbekannten Täter von der weiteren Tatausführung ab und verlassen die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell