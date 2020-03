Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am 10.02.2020, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in der Metzer Straße in Blieskastel Niederwürzbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Im Begegnungsverkehr berührten sich die jeweils linken Außenspiegel von zwei Kleintransportern, wobei an einem Mercedes Vito, HOM-Kreiskennzeichen, Sachschaden entstand. Der Unfallgegner, ein grüner Kleintransporter, weiteres nicht bekannt, fuhr nach dem Unfall in Richtung Bezirksstraße weiter, ohne seine Feststellung zu ermöglichen.

Zeugen und Hinweise zu diesem Unfall werden geben, sich unter der Tel. Nr. 06841/1060 zu melden.

