Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Einfamilienhaus bei Anwesenheit der Bewohner in Kirkel

Kirkel (ots)

Am Morgen des 11.03.2020, zwischen 03:45 Uhr und 04:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Mühlbergstraße in Kirkel Neuhäusel. Unbekannte verschafften sich durch ein Kellerfenster Zutritt zum Anwesen und durchsuchten zunächst den Keller sowie einen Flur im Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Aus einer Handtasche entwendeten der oder die unbekannten Täter ca. 100EUR Bargeld, ehe sie das Anwesen auf dem Einstiegsweg wieder verließen.

Vermutlich wurden der oder die Täter durch das Anschlagen des Hundes der Hauseigentümer, welche zu diesem Zeitpunkt im ersten Obergeschoss schliefen, bei der Tatausführung gestört. Zu einem direkten Kontakt zwischen Täter und Opfer kam es nicht.

Zeugen, zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell