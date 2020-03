Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vier Fahrzeuge mittels Sprühfarbe beschmiert

Homburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09.03.2020, 15:00 Uhr, und dem 10.03.2020, 08:00 Uhr, ereigneten sich Sachbeschädigungen an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen in der Friedastraße in Homburg. Ein bislang Unbekannter beschmierte jeweils den Fahrzeuglack der Fahrerseite mittels bronzefarbenen Sprühlacks. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

