Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchdiebstahl in ein Friseurgeschäft in Homburg-Erbach.

PI Homburg (ots)

Am Samstag, 07.03.2020, gegen 04:55 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter die Scheibe eines Friseurgeschäftes in der Steinbachstraße in Homburg-Erbach eingeschlagen. Im Anschluss betrat der unbekannte Täter das Ladengeschäft und ging zum etwa zwei Meter vom Eingangsbereich entfernten Kassenbereich des Geschäftes. Dort nahm er eine Brot-Dose mit einer geringen Menge Münzgeld an sich und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung. Das Einschlagen der Scheibe wurde durch einen Anwohner beobachtet.

In Tatortnähe wurde, kurz nach der Tat, durch eingesetzte Kräfte der Polizei, eine männliche Person festgestellt, welche möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang steht.

Daher werden Zeugen, welche Hinweise auf die Tat geben können oder möglicherweise Personen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen haben, gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

