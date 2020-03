Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl in Homburg-Erbach.

PI Homburg (ots)

Am Freitag, den 06.03.2020, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 13:10 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Fahrrad vor der Sporthalle der Schule "Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn" in Homburg (Erbach). Das Fahrrad der Marke "RIXE" war nicht gegen die Wegnahme gesichert. Es stand im dortigen Fahrradständer.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

