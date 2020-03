Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Jägersburg

Homburg (ots)

Am Morgen des 03.03.2020 kommt es gegen 08:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarpfalz-Straße in Homburg Jägersburg. Hierbei kollidiert ein grasgrüner geschlossener LKW mit Anhänger beim Abbiegevorgang in die Kleinottweiler Straße mit einem in der Saar-Pfalz-Straße geparkten VW Polo, graue Lackierung, mit HOM-Kreiskennzeichen. Der Polo wird hierbei auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Unmittelbar im Anschluss entfernt sich der Fahrzeugführer des LKWs mit seinem Gespann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Kleinottweiler.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

