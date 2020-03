Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Lagerhalle in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Zwischen dem 02.03.2020, 16:45 Uhr, und dem 03.03.2020, 06:40 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter an einem Firmenlager in der Pappelstraße in Homburg eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu einer Garage und dem angrenzenden Gebäude. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten die Täter daraufhin mehrere Werkzeuge und Maschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten nach der Tat durch ein Garagentor in bislang unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell