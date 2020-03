Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Einkaufstasche in Homburg

Homburg (ots)

Am 02.03.2020, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl einer Einkaufstasche mitsamt Inhalt vor dem Eingang eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Am Stadtbad in Homburg. Ein 31-jährige Geschädigter hatte die rot-blaue Tragetasche, gefüllt mit Einkäufen sowie seiner Geldbörse, für kurze Zeit vor dem Eingang des Einkaufsmarktes abgestellt. Laut Zeugen habe ein bislang unbekannter älterer Mann die Tasche an sich genommen und sich damit entfernt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

