Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Baustellenfahrzeugs von einem Werksgelände der Bexbacher Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am 28.02.2020, gegen 22:00 Uhr, wurde von einer auf einem Werksgelände in der Bexbacher Straße in Homburg befindlichen Baustelle ein Baustellen LKW (orangener Mercedes Kipper, 26t) mit Neunkircher Kreiskennzeichen von einem bislang unbekannten Täter entwendet. An dem LKW sind an beiden Türen Aufkleber eines Bauunternehmens angebracht. Auf dem Dach befinden sich zwei gelbe Rundumleuchten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

