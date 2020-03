Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch während der Anwesenheit der Bewohner in Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, den 01.03.2020, gegen 08:20 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter auf die rückwärtig gelegene Terrasse eines Einfamilienhauses in der Ludwigstraße in Homburg-Erbach und öffnete ein gekipptes Terrassentürelement durch Hineingreifen. Der Täter begab sich anschließend in das Anwesen und entwendet eine Geldbörse mitsamt typischem Inhalt. Aufgrund der Anwesenheit der Bewohnerin wurde der Unbekannte bei seiner Tatausführung gestört und flüchtete in die Ludwigstraße und von dort weiter in Richtung Dürer Straße.

Zeugen, zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

