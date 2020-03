Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, ereignete sich im Zeitraum von 14:10 Uhr bis 14:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kleinottweiler Straße in Bexbach. Hierbei wurde ein blauer Volvo V 70 mit HOM-Kreiskennzeichen, (in erster Parkreihe gegenüber des Haupteingangs geparkt) durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im hinteren Bereich der Fahrerseite touchiert und folglich beschädigt. Unmittelbar im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtete der bislang unbekannte Unfallverursacher von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zum genannten Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

