Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mülltonnenbrand in der Frankenholzer Straße in Bexbach-Oberbexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag, den 28.02.2020 gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem Brand einer "Blauen Tonne" aus Kunststoff (240 l Gefäß für Altpapier) in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Frankenholzer Straße in 66450 Bexbach-Oberbexbach. Das Feuer konnte durch die Hausbewohner abgelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Eine Selbstentzündung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings ausgeschlossen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

