Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Kundenparkplatz in der Mannlichstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 29.02.2020, gegen 13:00 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz in Höhe des KIK in der Mannlichstraße in Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein schwarzer VW Polo mit HOM-Kreiskennzeichen beim rückwärts Ausparken gegen einen schwarzen VW Beetle mit HOM-Kreiskennzeichen stieß, welcher linksseitig des unfallverursachenden PKW geparkt war. Ein bislang nicht bekannter Augenzeuge hat einen Zettel am geschädigten PKW mit dem Kennzeichen des unfallverursachenden PKW hinterlassen. Der Zeuge, welcher den Zettel hinterließ oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

