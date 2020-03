Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Geldbeuteldiebstahl in Supermarkt in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 28.02.2020, zwischen 11:55 Uhr und 12:10 Uhr, ereignete sich im Supermarkt in der Hochstraße in Bexbach ein Taschendiebstahl. Beim Einkaufen hatte eine 84-Jährige ihre Handtasche an den Haken des Einkaufwagens gehängt. Dort wurde von einem bislang unbekannten Täter der Geldbeutel unbemerkt entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell