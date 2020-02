Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Böcklinstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 27.02.2020 ereignete sich gegen 13:30 Uhr in der Böcklinstraße in Homburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelblauen Fords mit Kaiserslauterer Kreiskennzeichen kollidierte beim rückwärtigen Einfahren in die Böcklinstraße mit einem blauen Renault mit Homburger Kreiskennzeichen. Nach der Kollision bog der Unfallverursacher nach rechts in die Lappentascher Straße ein und flüchtete in Richtung Dürerstraße. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell