Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Pizzeria in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 26.02.2020, 23:15 Uhr, und 27.02.2020, 08:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in eine Pizzeria in der Talstraße in Homburg. Ein bisher Unbekannter warf ein Glaselement der Eingangstür mittels eines Gullydeckels ein, verschaffte sich so Zugang zum Schankraum und durchsuchte sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Aus Geldkassetten wurden schließlich mehrere tausend Euro Bargeld entwendet, bevor der Täter das Ladenlokal auf dem Einstiegsweg verließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

