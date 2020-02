Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch ins Von-der-Leyen-Gymnasium in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Unbekannte haben die Schulferien ausgenutzt und sind in der Zeit zw. dem 18. und dem 25.02. ins Schulbistro des Von-der-Leyen-Gymnasiums in der Schloßbergstraße in Blieskastel eingebrochen. Das Schulgelände ist zwar eingezäunt, der Zaun ist teilweise aber nur hüfthoch. Über das weitläufige Gelände kann man dann ungehindert bis zum Bistro gelangen. Dort wurde die Eingangstür aufgehebelt. Aus dem Innern wurden mehrere Getränke und Snacks entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesgutes dürfte es sich um mehrere Täter gehandelt haben. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

