Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in die Homburger Tafel

Homburg (ots)

In der Nacht von Rosenmontag auf Faschingsdienstag wollten Unbekannte bei der Homburger Tafel in der Inastraße in Homburg-Erbach einbrechen. Sie haben versucht mit einem Hebelwerkzeug die Sicherheitstür zu den Büroräumen aufzuhebeln, was ihnen aber offensichtlich nicht gelungen ist. Dabei wurde die Tür beschädigt, ins Gebäude sind die Täter aber nicht gelangt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

